Akademische Sünden: Wieso Plagiate entstehen

Die meisten Plagiate entstehen, so der Universitätsprofessor, wenn man etwa indirekte Zitate nicht richtig umformuliert und „den Text mehr oder weniger so verwendet, wie er im Original steht.“ Hier ist die Faustregel „Wortarten verändern. Im Deutschen kann man sehr kreativ sein''. Außerdem muss bei indirekten Zitaten klar erkennbar sein, was der eigene und was der zitierte Text ist.

Plagiat-Scanner

Plagiat-Scanner bieten eine Lösung, denn sie suchen mit Hilfe von umfangreichen Datenbanken nach Übereinstimmungen im Text und heben hervor, was kopiert wurde. Sie erkennen aber nicht, ob korrekt zitiert wurde. „Wenn man geschickt ist, sind Plagiate trotzdem möglich“, sagt Gruber. Übersetzungsplagiate sind etwa selbst mit Scanner schwer zu entdecken.