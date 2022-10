"Ich wollte hoch hinaus": Wie eine Ingenieurin Karriere bis ins Weltall macht

Wie offen ist der Luftfahrt-Bereich Frauen gegenüber?

In der Arbeit werde ich als Ingenieurin gesehen und nicht als Frau. Das macht viel aus. Immer mehr Frauen arbeiten nun in diesem Bereich und besetzen Führungspositionen. Wir wachsen schnell. Ich denke, Frauen merken endlich, was sie alles drauf haben.

Wie gehen Sie mit Fehlern um?

Niemand mag es, Fehler zu machen, da gehöre ich auf jeden Fall dazu. Ich bin noch dabei zu lernen mit ihnen richtig umzugehen. Anfänglich denkt man, dass dadurch viel Arbeit und Zeit verschwendet wurde. Erst später wird klar, dass es Teil des Lernprozesses ist.