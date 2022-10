Nachhaltig genug? Unternehmen müssen in Zukunft Nachweise bringen

Dass der Trend zu mehr Klima-Awareness auch hierzulande bereits in den Unternehmen angekommen ist, zeigt eine aktuelle Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG Austria: „Immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig ihre Rolle für die Bewältigung der Klimakrise ist, und bereiten sich schon jetzt auf die Integration wissenschaftsbasierter Klimaziele in ihre Unternehmensstrategie vor“, so die KPMG Senior Managerin Katharina Schönauer.

Kampf gegen Greenwashing

Im Kampf gegen Greenwashing brauche es laut Bauer-Leeb aber noch weitaus strengere Richtlinien: „Es gibt auf EU-Ebene bereits den Plan, eine Art Greenwashing-Richtlinie zu schaffen. Dabei geht es um die Verpflichtung für Unternehmen, ihre grünen Aussagen auch tatsächlich nachzuweisen.“

Grüner Stempel

Denn viele Firmen drücken sich mittlerweile einen grünen Stempel auf und bewerben eifrig ihre vermeintlich umweltfreundlichen Produkte. Wie nachhaltig diese allerdings tatsächlich sind, ist auf den ersten Blick oft nicht erkennbar. Bauer-Leeb sieht deshalb Handlungsbedarf: „Nachhaltigkeit ist zu einem dehnbaren Begriff geworden. Leere Behauptungen und Versprechungen reichen nicht aus, Unternehmen müssen Nachweise erbringen.“

Transformation der Wirtschaft

Grundsätzlich, so der Experte, sollten Unternehmen jeder Größe das Thema ESG für sich nutzen. Denn, Bauer-Leeb ist überzeugt: „Das wird sich durchsetzen. Wir erleben gerade die Transformation der Wirtschaft.“