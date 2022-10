Milch aus Obstkernen: Dieses Start-up rettet Marillenkerne vor dem Müll

Über 500 Millionen Kilo Obstkerne werden jedes Jahr allein in Europa bei der Fruchtverarbeitung zu Saft, Marmelade und Co. weggeworfen. Ein großes, bisher ungenutztes Potenzial an natürlichen Rohstoffen.

Rettung der Kerne

Luca Fichtinger und sein Team von Kern Tec haben sich der Rettung dieser Kerne verschrieben und produzieren unter dem Namen „Wunderkern“ pflanzliche Milch, Öl und Brotaufstrich. Wie nachhaltig das tatsächlich ist und was passiert, wenn ihnen die Kerne ausgehen, erzählt Luca Fichtinger im Gespräch mit dem KURIER.

KURIER: Das Angebot an pflanzlichen Milchalternativen ist groß. Von Hafer, - Mandel, -Soja bis hin zu Reisdrinks. Warum braucht es zusätzlich eine Milch aus Obstkernen?