Wie "woke" müssen heutige Führungskräfte sein?

„Woke Inc. - Inside the Social Justice Scam“

Wenig später trat er als CEO zurück und schrieb ein Buch. „Woke Inc. Inside the Social Justice Scam“ wurde zum Bestseller. Denn seine Kritik einer angeblich undemokratischen und hypermoralisierenden Vermischung von Politik und Wirtschaft traf einen empfindlichen Kern: woke-Kapitalismus, so Ramaswamy, tue nur scheinbar Gutes und richte dabei viel Schaden an.

Rüstungskonzerne, die pazifistische NGOs unterstützen und Ölmultis, die sich Umweltorganisationen anschließen, seinen einzig an einem Anschein von Tugend interessiert. In einem NZZ–Interview stellt Ramaswamy kürzlich klar, dass Unternehmen eine soziale Verantwortung haben. Doch es sei nicht an dem CEO, Politik zu machen. Bei politischen Themen sollte die Stimme jedes Bürgers gleichermaßen zählen.

Ramaswamy übt aber nicht nur Kritik

Er möchte einen Exzellenz-Kapitalismus, in welchem der Kunde wichtiger ist als jeder andere Stakeholder. Den Hauptsitz seiner Biotech-Holding Roivant hat der konservative Republikaner nach Basel gelegt. In Europa, so wird er zitiert, gäbe es nicht die gleiche Art von fragwürdigen Quotensystemen wie in US-Unternehmen. Im Mai gründete der die Vermögensverwaltungsfirma Strive Asset Management, die es mit den ganz Großen der Finanzbranche wie Blackrock und Vanguard aufnehmen möchte.