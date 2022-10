Wie der weibliche Führungsstil eine neue Unternehmenskultur einläutet

Um die Vielfalt zu leben, sollte also jeder Stil innerhalb eines Unternehmens zum Tragen kommen. Wie sich der Stil der Frauen definieren lässt, erörtert Judith Girschik, die sich am Wiener Leadership Institute darauf fokussiert hat, Frauen in Führungspositionen zu coachen. Sind sich Frauen und Männer in nämlich in den grundlegenden Persönlichkeitsbereichen relativ ähnlich, unterscheiden sie sich doch stark in zwei Punkten, die innerhalb des Fünf-Faktoren-Modells festgemacht werden. Dabei handle es sich aber rein um den Durchschnitt und nicht um eine Allgemeingültigkeit.