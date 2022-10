Was können Chefs von Queen Elizabeth II. lernen?

Unabhängig davon, ob man sich als stolzer Monarchist sieht oder wenig mit dem englischen Königshaus anfangen kann: Queen Elizabeth II. hat ihre Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen. Besonders ihre Rolle als leitende Kraft bleibt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy, in Erinnerung.

70 Jahre Regentschaft machen Queen Elizabeth II. zur am längsten regierenden Monarchin Großbritanniens und in diesen sieben Jahrzehnten erhielt sie sowohl laute Kritik als auch Lob für ihre Leistungen als Königin. Der ehemalige Premierminister David Cameron nannte sie sogar einen "Fels in der Brandung in einer Welt des ständigen Wandels". Was die Queen selbst als erfolgreiche Führung sieht, erklärt sie in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen in New York im Jahr 2010: