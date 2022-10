Sonntagabend im Blues: Das ist zu tun, wenn die Arbeit Angst macht

Eine schlaflose Nacht, herumschwirrende Gedanken und der Satz „Ich will nicht in die Arbeit.“ Klingt das vertraut? Gemeint sind nämlich die „Sunday Scaries“ oder einfach der Sonntagabend-Blues. Der Begriff beschreibt das Phänomen der aufkommenden Angst vor der Arbeitswoche. Wenn man es nicht aus dem Berufsleben kennt, dann aus der Schulzeit, durch die Angst vor dem Test, den Morgenwiederholungen oder einem Referat. „better life coach“ Sandra Manich sieht diesen Sonntagabend-Blues gelassen: „Ängste sind eine normale Reaktion auf bevorstehende Veränderung, also vom Freizeit- in den Arbeitsmodus.“

Angst ist also normal. Ist sie aber auch gut?

Evolutionstechnisch gesehen, ja: „Angst ist ein uralter Schutzmechanismus, der unsere Vorfahren vor vielem bewahrt hat. Aber gerade hinsichtlich der Arbeit bringt es uns keinen Schritt weiter. Fürchten ist da der falsche Ansatz“, meint Manich.