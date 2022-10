Mit Halloween-Kostüm ins Büro: Wie viel Spaß ist erlaubt?

Was bringt Spaß im Büro?

Die Antwort liegt für den Experten auf der Hand: Humor sei eines der besten Stressventile. „Er hält gesund. Seelisch und körperlich. Teams wachsen enger zusammen und die Atmosphäre wird entspannter. Das schlimmste, was ein Chef machen kann, ist Spaß zu unterbinden.“

Eine gute, entspannte Stimmung im Office bedeute außerdem auch bessere Leistung. Man muss nur die Gesichtsmuskeln verändern, um die Stimmung zu beeinflussen: „Ein Lächeln, selbst wenn es unecht ist, kann laut einer wissenschaftlichen Hypothese, dem Körper vorgaukeln, dass wir glücklich sind und so die Laune heben.“

Sind Streiche im Büro erlaubt?

In der US-Serie „The Office“ gehört es unter den Mitarbeitenden zum Alltag einander Streiche zu spielen. Arbeitsplätze werden dort mit Geschenkpapier eingepackt, Hefter in Wackelpudding gesteckt und einmal wurde ein Arbeitskollege sogar davon überzeugt, dass er sich in einen Vampir verwandelt – natürlich ist das überzeichnet.