Wie die Österreicher am liebsten wohnen würden

"Wie möchten Sie wohnen, was wäre Ihr Wohntraum?" Das wollte Raiffeisen Immobilien im Zuge der "Traumhaus-Studie" wissen. Am Dienstag wurden die Antworten der repräsentativen Untersuchung präsentiert.

Demnach wünschen sich 34 Prozent der Befragten ein "Einfamilienhaus in einem kleinen Ort am Land". Zum Vergleich: 2018 war dies der Wohntraum von 31 Prozent der Befragten.

Das Einfamilienhaus in Alleinstellung im Grünen - also ohne Nachbarn - war 2018 nur für 21 Prozent der Wohntraum schlechthin - mittlerweile ist dieser Wert signifikant auf 33 Prozent angewachsen. In ein Einfamilienhaus am Stadtrand träumen sich nur 23 Prozent der Befragten.

Ländliche Lage bzw. Alleinlage führt also mit deutlichem Abstand vor einem Einfamilienhaus am Stadtrand (23 Prozent). Auf Platz vier landet die Neubau-Eigentumswohnung, ex aequo mit dem Einfamilienhaus im städtischen Speckgürtel (jeweils 19 Prozent). Von einer Mietwohnung bzw. einem gemieteten Haus (11 Prozent) sowie einer Eigentumswohnung im Altbau (8 Prozent) träumen nur wenige.

Ganz am Ende der Liste findet sich die Genossenschaftswohnung mit 7 Prozent.