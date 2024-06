Wohnbau: Niederösterreich gewährt Zinszuschüsse für Eigenheime

Niederösterreich verwendet die Mittel aus dem Wohn- und Baupaket des Bundes für Eigenheim-Zinszuschüsse. Gewährt wird eine Einmalförderung von fünf Prozent der Kreditsumme bis maximal 200.000 Euro - also bis zu 10.000 Euro, erläuterte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Mittwoch vor Journalisten. Rund 5,4 Mio. Euro kommen vom Bund, das Land nimmt sieben Mio. zusätzlich in die Hand. Der Beschluss ist in der Landesregierungssitzung nächsten Dienstag geplant.