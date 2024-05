Geld vom Bund: 7.000 neue Wohneinheiten in Niederösterreich

7.000 neue Wohneinheiten sollen dank einer Finanzierung des Bundes in den nächsten drei Jahren in Niederösterreich geschaffen werden. Bundeskanzler Karl Nehammer und Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) informierten über die Wohn- und Eigentumsoffensive am Dienstag bei einem Besuch der Firma Schilowsky Baustoffe in Neunkirchen.

Gemeinnütziger Wohnbau

„Insgesamt geht es um 25.000 Wohneinheiten bundesweit und es geht um leistbares Wohnen. Es geht darum, dass sich die Menschen wieder ihre eigenen vier Wände selbst schaffen können - sei es in der Miete, im Eigentum und in der Sanierung", sagte Nehammer. Der Bund stelle eine Anschubfinanzierung dar, um im gemeinnützigen Wohnbau mehr Wohneinheiten zu schaffen.