Golfen statt baden: Riesenbauprojekt in Brunn am Gebirge wächst

"Wir sind beim Rohbau auf den letzten Metern", sagt David Speiser. Der Geschäftsführer ist mit seinem Unternehmen Greenreb Lizenznehmer des weltweit operierenden "Topgolf"-Konzerns in Mitteleuropa. An 100 Standorten in den USA, China, Großbritannien, Deutschland, Australien, Kanada, Mexiko und Dubai betreibt Topgolf Sportanlagen mit besonderem Schwerpunkt auf Entertainment. Eine solche wächst derzeit in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) aus dem Boden.

102 Abschlagplätze

Am Areal neben dem Eventhotel "Pyramide", wo sich einst eine Badeanlage befand, sind bereits die gewaltigen Dimensionen des Bauprojekts sichtbar. "Rund 15 Meter hoch wird der dreigeschoßige Bau", verrät Speiser. "Ein 140 Meter langes, geschwungenes Gebäude mit insgesamt 7.000 Quadratmetern Fläche." Daran schließt ein etwa 200 Meter langes Spielfeld an. Es handelt sich um keinen vollwertigen Golfplatz - über einen solchen verfügt Brunn am Gebirge bereits - sondern um eine riesige Driving Range.