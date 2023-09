Kompromiss ebnet den Weg für Groß-Bauprojekt in Brunn am Gebirge

Ein wahres Langzeitprojekt scheint nun tatsächlich in seine finale Phase einzutreten. Seit 2018 wird in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) um die Verbauung des ehemaligen Areals der Glasfabrik im Ortskern gerungen. Nach mehrfachen Umplanungen hat sich die Gemeindeführung nun aber mit den Grundeigentümern auf einen Kompromiss geeinigt.

Bereits im letzten Jahr war ein ausgearbeiteter Vorschlag auf dem Tisch gelegen. Dieser wurde in einer von der ÖVP geforderten Volksbefragung im Jänner 2023 aber von mehr als 60 Prozent der Teilnehmer abgelehnt. Haupt-Kritikpunkt: die Zahl der geplanten Wohnungen auf dem rund 90.000 Quadratmeter großen Grundstück sei zu hoch. Diese wurde nun um 200 auf maximal 580 Einheiten gesenkt.