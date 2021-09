Gemeinde bremst Großbauprojekt in Brunn am Gebirge

Die Bauhöhe sei variabel, sagt Linhart. In jenem Bereich des Areals, der an das Betriebsgebiet „Campus 21“ grenzt, wo schon jetzt ein mehrgeschoßiges Industriegebäude steht, sei mehr möglich. „Von dort könnte man in Stufen niedriger werden bis zu etwa zwei Geschoßen vorne an der Wiener Straße“, meint er. Zur Einbindung der Bevölkerung seien moderierte Veranstaltungen geplant.

Für Bürgermeister-Stellvertreter Christian Schmitzer (Neos) stehen eine ökologische Bauweise – Dach- und Fassadenbegrünung – und zukunftsweisende Verkehrsanbindung im Vordergrund. Dazu beitragen soll eine in unmittelbarer Nähe zum Areal geplante neue S-Bahn-Haltestelle. Aber auch eine direkte Rad- und Fußweg-Verbindung ins Ortszentrum. Und Schmitzer denkt weiter: „Möglich wäre zum Beispiel ein Öffi-Ticket als Bestandteil der Wohnungsmiete.“ Denn der Neos-Chef stellt klar: „Wir wollen keine Trabantenstadt schaffen, kein Schlafghetto.“