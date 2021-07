Großbauprojekt sorgt für Zündstoff in Brunn am Gebirge

Seit rund 15 Jahren beschäftigt man sich in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) mit der Nutzung des Areals der ehemaligen Glasfabrik. Nun liegen Pläne eines Bauträgers auf dem Tisch, der Wohnungen auf dem Grundstück errichten will. Die aus SPÖ und Neos bestehende Gemeindeführung hat eine Projektgruppe eingerichtet, an deren Arbeitsweise die Brunner Volkspartei jedoch scharfe Kritik übt.

"Kein Zeitdruck"

„Es gibt keine Möglichkeit zur Einbindung der Bevölkerung, keine Zeit, um sich in den politischen Fraktionen eine Meinung zu bilden“, sagt Klubobmann Stefan Maier. „Dabei sind sich alle befragten Experten einig, dass für die Gemeinde überhaupt kein Zeitdruck besteht. SPÖ und Neos würden am liebsten die Bagger für 900 Wohnungen heute auffahren lassen.“