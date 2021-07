Auf Frau geschossen: Haft für Familientyrann

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Als ihn die Polizei am 13. Juni in einer kleinen Ortschaft im Bezirk Melk festnahm, hatte der Mann drei Promille intus. Zuvor soll der 39-Jährige seine Ehefrau mit zwei Hämmern verfolgt haben. Als diese in Panik ins Haus flüchtete, griff der Kasache zu einem Luftdruckgewehr und feuerte in ihre Richtung.

Verletzungen

Am Dienstag wurde dem Familienvater am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht. Dabei ging es aber nicht nur um den Angriff im Juni, sondern um einen viel längeren Zeitraum. Denn laut Anklage soll der Kasache seine Frau und sein Kind immer wieder geschlagen haben. Neben Verletzungen am Körper trug die Tochter auch seelische Schäden davon, sie musste in einer Psychiatrie behandelt werden.