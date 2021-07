Ausflugsziel Landeshauptstadt: Wie man St. Pölten entdecken kann

Zu Fuß können sich Touristen bei Führungen wie „Von den Römern zur jüngsten Landeshauptstadt“ an die Fersen der Führer heften. An ausgewählten Terminen kann man die Stadt aber auch per Rad, Kutsche oder in Begleitung eines Alpakas erkunden. Spezielle Themenrundgänge wie „Mittelalter in der Stadt“, „Der Nachtwächter“ sowie die beliebten Naturspaziergänge wie „Naturerlebnisse bei Nacht – Fledermausnacht“ und die „Pflanzen in den verschiedenen Jahreszeiten“, aber auch Führungen mit Bürgermeister Stadler machen die Stadt in all ihren Facetten erlebbar.

Seit Kurzem verwendet das Tourismusbüro ein neues Buchungstool, wo von der Anmeldung bis zur Abrechnung alles geregelt wird.

Alle Infos unter: www.stpoeltentourismus.at