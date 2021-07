Unbekannte zerstörten Bienenstock an künftiger S34-Trasse

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Michaela Pucher ist schockiert. „Ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann“, sagt die Niederösterreicherin im Gespräch mit dem KURIER.

Unbekannte hatten in einem Waldgebiet in Ritzersdorf im Bezirk St. Pölten einen ihrer Bienenstöcke mutwillig zerstört. Wann der Vorfall passiert ist, ist noch nicht geklärt, die Folgen sind jedenfalls äußerst bitter: Zehn Jungköniginnen sind tot, sie hätten in den kommenden Jahren rund 400.000 Bienen das Leben schenken sollen. „Jemand hat das Blechdach vom umgeschmissenen Bienenstock entfernt und die Ausflugöffnungen verschlossen. Aufgrund der Hitze hatten die Tiere keine Überlebenschance“, berichtet Pucher.