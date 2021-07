Den dramatischen Kampf um das Leben eines jungen Mopedlenkers aus Amstetten konnten Rettungskräfte und das Notarztteam des Rettungshubschraubers Dienstagmittag im Bezirk Perg (OÖ) nicht mehr gewinnen. Der 17-jährige Bursch aus NÖ war auf der Greiner Bundesstraße, B119, schwer zu Sturz gekommen, und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der junge Mann aus Amstetten lenkte sein Leichtkraftrad gegen 12 Uhr auf der Greiner Straße B 119 von Dimbach kommend in Richtung Grein. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtete, kam der junge Lenker in einer Kurve zu Sturz und prallte dabei schwer gegen einen Leitplankenpflock. Trotz der Reanimationsversuche der von anderen Verkehrsteilnehmern alarmierten Rot Kreuz-Sanitäter, sowie dem Team des Rettungshubschraubers, starb der Bursch noch an der Unglücksstelle.