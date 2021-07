Erneuter Brand im Föhrenwald von zehn Feuerwehren gelöscht

Der Föhrenwald bei St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Dienstagnachmittag ist es erneut zu einem Brand in dem Wald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen gekommen. Dieser hat den Einsatz von rund 100 Mitgliedern von zehn Feuerwehren gefordert.

Schnelles Eingreifen beschränkte die Flammen nach Angaben der Helfer auf eine Fläche von knapp einem Hektar. Zur Wasserversorgung wurde u.a. ein Pendelverkehr mehrerer Tanklöschfahrzeuge eingerichtet. Dabei handelt es sich nun bereits um den siebten Waldbrand innerhalb von zehn Tagen.