16-jähriger Alkolenker verunglückte mit Wagen der Mutter

In Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) ist ein alkoholisierter 16-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter verunglückt. Der Jugendliche hatte den Wagen unbefugt in Betrieb genommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Alkotest ergab 1,52 Promille.

Schauplatz des Unfalls am Freitag in der Früh war die B 41 in der Waldviertler Marktgemeinde. Der von dem Teenager gelenkte Pkw blieb letztlich im Straßengraben hängen. Eine Privatperson barg den Wagen mit einem Traktor und verständigte die Polizei. Der Jugendliche wurde verletzt ins Landesklinikum Gmünd gebracht.

Ebenfalls alkoholisiert war ein im Bezirk Zwettl wohnhafter 42-jähriger ukrainischer Staatsbürger am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Schremser Straße nahe Gmünd. Der Mann hatte laut Polizei 1,08 Promille. Er war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Das Auto dürfte er zudem unbefugt in Gebrauch genommen haben.