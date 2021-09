Pkw-Lenker krachte am Wechsel frontal in Wartehäuschen

Ein mysteriöser Verkehrsunfall Sonntagfrüh beschäftigte die Einsatzkräfte im Bezirk Neunkirchen. Mitten am Dorfplatz in der Ortsmitte von St. Corona am Wechsel krachte in den frühen Morgenstunden ein Pkw-Lenker frontal in die Mauer eines Wartehäuschens. Durch die Wucht des Anpralls gingen die Airbags beim Fahrzeug auf.