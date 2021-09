1:0 im Luftkampf für die Gelben Engel: Knaus aus NÖ verschwunden

Die vorherrschende Signalfarbe über dem Himmel von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder ausschließlich gelb. Die „Gelben Engel“ des ÖAMTC haben im Streit um die Lufthoheit bei der Flugrettung in Ostösterreich wieder deutlich die Nase vorne. Der Salzburger Flugunternehmer Roy Knaus (Heli-Austria) hat sich ohne viel Aufsehen wieder aus dem Flugrettungsgeschäft in Niederösterreich zurückgezogen und seinen Stützpunkt „Martin 5“ in Bad Vöslau (Bezirk Baden) nach der Winterpause einfach nicht mehr besetzt. Die Gründe für den Rückzug lässt er offen, eine entsprechende Anfrage des KURIER blieb bis dato unbeantwortet.

Knaus und der ÖAMTC sind bekannterweise erbitterte Rivalen im Luftrettungsgeschäft. Die Rivalität gipfelte in öffentlichen Diskreditierungen. Der ÖAMTC hatte zuletzt auf mehrere Attacken aus dem Lager von Knaus reagiert und gegenüber der Unternehmensgruppe „Heli-Austria“ ein Betretungsverbot für 18 Stützpunkte der Christophorus-Einsatzflotte ausgesprochen.

Flügel stutzen

Während Knaus mit acht Standorten in Salzburg, Tirol und OÖ seit Jahren eine fixe Größe der Flugrettung im Westen ist, überraschte er 2020 mit seinem plötzlichen Vorstoß im Osten. Knaus machte keinen Hehl daraus, dem ÖAMTC die Flügel stutzen zu wollen und dem Autofahrerclub den Flugrettungsvertrag mit der Stadt Wien streitig zu machen. Die Eröffnung seines Stützpunktes in Bad Vöslau sahen Insider als strategische Entscheidung, um sich im Gebiet rund um Wien in Stellung zu bringen.