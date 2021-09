Alkolenker kam erst in fremdem Garten zum Stehen

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker krachte am Samstag in Kolsassberg in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) in den Garten eines Einfamilienhauses - der junge Mann war betrunken.

Wie die Polizei berichtete, kam der 22-Jährige von der Straße ab, stieß erst gegen eine Steinmauer und durchbrach den Gartenzaun. Sein Wagen kam erst in der Wiese zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Dem Lenker wurde nach dem positiven Alkoholtest der Führerschein abgenommen.

In der Steiermark übersah Samstagabend ein betrunkener Autolenker in Bad Walterdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) beim Einbiegen ein Moped. Er fuhr gegen die Vespa: Deren 18-jährige Lenkerin wurde dabei schwer, ihr 16-jähriger Mitfahrer leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde ins LKH Graz gebracht, der Jugendliche im LKH Hartberg versorgt.