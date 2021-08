Alkolenker verursacht Unfall mit Schwerverletztem im Bezirk Neunkirchen

Ein alkoholisierter 29-Jähriger aus Wien ist am Sonntagnachmittag auf der B 26 in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) mit seinem Auto während eines Überholmanövers in einen entgegenkommenden Pkw gekracht. Dabei wurde der 28-jährige Lenker schwer verletzt und musste per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.