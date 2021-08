Igel blieb in Gartenzaun hängen: Feuerwehr rettete ihn

Eine aufmerksame Radfahrerin alarmierte am Montagvormittag die Feuerwehr Ebreichsdorf (Bezirk Baden). In der Gernäckerstraße steckte im Gartenzaun eines Einfamilienhauses ein Igel fest und konnte weder vor noch zurück. Die Feuerwehr befreite das verängstigte Tier mit Hilfe eines Bolzenschneiders und setzte den Igel in einer Wiese aus.