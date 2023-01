Glasfabrik: 61 Prozent stimmten gegen Projekt in Brunn/Gebirge

Am Sonntag stand die Volksbefragung zum umstrittenen Bauprojekt auf dem Areal der ehemaligen Glasfabrik in der Gemeinde Brunn am Gebirge an. Wie berichtet, sollen in einem von der SPÖ/Neos-Gemeindeführung präsentierten Konzept Wohnungen, Grünflächen sowie weitere kommunale Einrichtungen entstehen. Die Volksbefragung wurde von der ÖVP, die dafür mehr als 1.600 Unterschriften gesammelt hatte, initiiert.

Die Volkspartei will die Zahl der auf dem Areal möglichen Wohnungen auf maximal 350 beschränken. 61 Prozent der Teilnehmer der Volksbefragung haben am Sonntag gegen das vorliegende Nutzungskonzept gestimmt. Die Beteiligung an der Befragung ist mit 37,5 Prozent niedrig ausgefallen. Die Gemeindeführung will noch überlegen, ob das Ergebnis der Befragung bindend ist. Denn die Wahlbeteiligung liegt deutlich unter der Marke von 50 Prozent, die man als Gradmesser für ein bindendes Ergebnis ansah.