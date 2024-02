Golf-Spektakel statt Freibad: Anrainer-Sorgen in Brunn am Gebirge

Weithin sichtbar erhebt sich ein Kran über dem Areal des einstigen Freibades neben dem ehemaligen Hotel Böck in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling). In unmittelbarer Nähe zum bekannten „Congress-Center Pyramide“, wo zuvor Kabanen und Bäume standen, wurde alles für eine Baustelle dem Erdboden gleichgemacht, auf die Anrainer mit Sorge blicken. Denn seitens der Gemeinde sei man noch nicht darüber informiert worden, was auf dem Gelände geplant ist, wird kritisiert.