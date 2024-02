Bauer gegen Behörde: Warum 500 Schweine in NÖ verschwinden sollen

Mit schlechten Nachrichten hat Andreas Hubmann in den vergangenen Monaten schon genug Erfahrungen gemacht. Deshalb war der Landwirt aus Gerersdorf bei St. Pölten auch nicht überrascht, als vor ein paar Tagen ein eingeschriebener Brief der Bezirkshauptmannschaft in seinem Postkasten lag.

Aber dieses Mal klang der Inhalt des Schreibens für ihn besonders bedrohlich. Die Beamten kündigten laut Hubmann an, vor Ort einen Kostenvoranschlag für eine Räumung erstellen zu wollen.