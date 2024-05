Einfamilienhäuser: Den Bestand nutzen, statt neu zu bauen

Der Wohntraum Nummer 1 ist in Zeiten der Klimakrise umstritten wie nie: das Einfamilienhaus. Dass Ein- und Zweifamilienhäuser im Vergleich zu anderen Wohnformen den größten Flächenverbrauch und den höchsten Energiebedarf haben sowie Zersiedelung fördern, ist Klimaschützern ein Dorn im Auge. Dabei hat sich schon viel getan. „Der Stellenwert von Sanierungen ist gestiegen“, sagt die Architektin Julia Lindenthal vom Ökologie Institut und bezieht sich damit auf Ein- und Zweifamilienhäuser in Österreich. Das bestätigt auch Christian Vallant, Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse. „Es muss nicht mehr der Neubau sein, die Menschen sind bereit, umzubauen und zu sanieren. So kann man der Bodenversiegelung Einhalt gebieten.“