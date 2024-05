Erfolgreich sanieren: Wie private Hausbesitzer es angehen

Hohe Energiekosten und attraktive Förderungen motivieren so viele Hausbesitzer wie nie zuvor, sich ein umweltfreundliches Heizsystem anzuschaffen, alte Fenster auszutauschen oder für bessere Dämmung zu sorgen. IMMO hat eine junge Familie in Niederösterreich gefragt, warum sich die Mühe gelohnt hat.

Schon als Nina und Boris Printschitz (Foto oben) 2018 den fast 100 Jahre alten Bauernhof im Weinviertel gekauft haben, stand fest: Eine energetische Sanierung ist unumgänglich. „Anfangs wollten wir nur den Dachstuhl und das Dach erneuern“, erinnert sich Nina. „Der Architekt und der Baumeister haben uns jedoch zu einer nachhaltigen und umfangreichen Gesamtsanierung geraten.“ Heute ist das Paar glücklich über das Ergebnis, auch wenn die 36-Jährige feststellt: „Ich weiß gar nicht mehr, wie wir all das in nur einem Jahr geschafft haben, zumal in dieser Zeit auch unsere Tochter Anna geboren wurde“.