Nachhaltig und innovativ: Fassaden produzieren Strom

Konkret sind solche Fassaden der jüngsten Generation also multifunktional . So kommen zu den üblichen Aufgaben wie Wärme- und Schalldämmung sowie Regulierung des Raumklimas neue, für die Zukunft spannende Eigenschaften hinzu. Die modernsten Gebäudehüllen können zum Beispiel das einfallende Licht steuern , laufend Energie produzieren , Biomasse züchten (Algen), als interaktive Plattform dienen, den Sonnenschutz nicht zu vergessen: Dieser kann etwa durch schaltbare Gläser geregelt werden. Solche Scheiben lassen Wärme und Sonnenlicht je nach Bedarf ins Innere oder eben nicht. Dadurch entsteht eine aktive Fassade, die im Winter Wärme und Helligkeit sammelt und im Sommer angenehm kühlt.

Einfach eine witterungsbeständige, isolierende Gebäudehülle? Für ambitionierte Bauherren ist das zu wenig. Das Prinzip einer innovativen, zukunftsweisenden Fassade ist heute maximale Nachhaltigkeit . Und so besteht die Hauseinkleidung entweder aus natürlichen Materialien oder produziert selbstständig Energie. Am besten sogar beides.

Start-up aus Vorarlberg

Eines der innovativen Unternehmen, die sich auf nachhaltige Fassaden spezialisiert haben und so neue, aber auch alte Gebäude klimatechnisch ins rechte Licht setzen, ist ein Start-up aus Vorarlberg. Alexander Moosbrugger und Manuel Hehle, Gründer von „mo energy systems“, haben das europaweit erste Modulsystem für PV-Fassaden entwickelt, das auch nachträglich an die bereits gedämmte Haushülle montiert werden kann. „Man kann zwischen rahmenlosen Glasmodulen aus europäischer Produktion oder gerahmten Standardmodulen für den vertikalen Einbau wählen. Die rahmenlosen Elemente mit entspiegelten Gläsern sind architektonisch anspruchsvoll, kaum als PV-Elemente zu erkennen und wartungsfrei“, so die Vorreiter aus Lochau am Bodensee.