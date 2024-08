Immobilien werden wieder gekauft: Warum die Gebührenbefreiung eine Rolle spielt

Bewegung am Markt

Gemeinsam mit IMMOunited hat willhaben zudem die Transaktionsanzahlen und -summen des ersten Quartals 2024 analysiert. Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen in absoluten Zahlen wurden demnach in Graz-Stadt mit 391 verzeichnet. Darüber hinaus verrät der Blick ins Grundbuch, dass die hochpreisigsten Wohnimmobilien in Salzburg und Tirol gehandelt wurden. Den Top-Platz belegt der Verkauf eines Einfamilienhauses in Salzburg-Stadt um 7,2 Mio. Euro, gefolgt von einem 6,5 Mio. Euro teuren Einfamilienhaus in Ellmau (Tirol). Um 6,7 Mio. Euro wechselte eine Dachgeschoßwohnung in Wien-Innere Stadt ihren Besitzer.

Das flächenmäßig größte Grundstück wurde mit mehr als 430.000 Quadratmeter in Neudorf im Burgenland verkauft.