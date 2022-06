Trafikanten spitzen auf das Lotterien-Monopol

„Ein überwiegender Teil unserer Mitglieder hat 2030 keine Zukunft mehr. Wir haben seit 238 Jahren die Trafiken in unserer Kultur verankert und schaffen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, die sich selbst als Unternehmer etablieren“, sagt Josef Prirschl, Bundesobmann der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich. „Wir wollen hier als Berufsvertretung nicht zuschauen, sondern mitgestalten und mit konkreten Maßnahmen an die Politik herangehen.“

Laut Prirschl bedarf es einer Weiterentwicklung des Tabakmonopols auf verschiedene Ersatzprodukte. Dazu soll künftig der Verkauf von rauchbaren Hanfprodukten unter 0,3 THC (Wirkstoff) exklusiv Trafiken vorbehalten werden.

„Das ist schon im Tabaksteuergesetz abgebildet, wir haben ein Urteil des Bundesfinanzgerichts, das unsere Rechtsansicht bestätigt“, sagt Prirschl. Es fehle bloß eine Preisverlautbarung bzw. die Zulassung des Finanzministeriums.