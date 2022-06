Lieferengpässe bei Zigaretten

Zuvor hatte die Bild über die Probleme berichtet. Die Zeitung zitierte einen Großhändler, demzufolge die Verknappung deutlich zu spüren ist. Philip Morris hat unter anderem ein Werk in Charkiw in der Ukraine, das wegen des Krieges Ende Februar heruntergefahren wurde. Ob die Lieferprobleme in Deutschland mit der Situation in dem Werk zusammenhängen, ließ die Firma offen.

Engpässe kein Einzelfall

Die Engpässe bei Marlboro sind kein Einzelfall. Auch laut dem Verband der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR) würden Lieferengpässe in der Tabakbranche sichtbarer werden. "Der Engpass von Kartonagen ist auch für Tabakunternehmen ein Problem, da bestimmte Packungsgrößen derzeit nicht mehr lieferbar sind“, sagte VdR-Hauptgeschäftsführer Michael von Foerster.