Telekom Austria steigerte Gewinn im Vorjahr kräftig auf 635 Mio. Euro

"In den meisten Märkten herrschten 2022 positive Trends vor und die starke Nachfrage nach hoher Bandbreite, IKT-Lösungen und Konnektivität blieb stabil", hieß es von Alejandro Plater, COO der A1 Group. "Die Serviceumsätze verzeichneten im Gesamtjahr ein Plus von 5,2 Prozent mit Wachstum in allen Märkten."

Abspaltung der Mobilfunkmasten

Im Mobilfunk erhöhte sich die Zahl der Teilnehmer um 5 Prozent auf insgesamt 24 Millionen Ende 2022. Das Wachstum wurde vor allem durch den starken Zuwachs im M2M-Geschäft getrieben. Die Zahl der Internet@home-Kunden stieg in der Gruppe um 5,4 Prozent. Das sei auf den Anstieg bei den mobilen WiFi-Routern, aber auch bei den Breitband-RGUs zurückzuführen.

Erst vor einer Woche hatten die Staatsholding ÖBAG, die die republikseigenen Anteile an der Telekom Austria (TA) hält, und der mexikanische Mehrheitseigentümer America Movil ihren TA-Syndikatsvertrag bis 2033 verlängert. Im Zuge dessen gaben sie bekannt, dass die rund 15.000 Mobilfunkmasten der Telekom Austria abgespalten werden. Ein Verkauf der Sendemasten sei nicht geplant.

Die Ausgliederung des Funkmastenbetriebs beinhaltet den technischen Betrieb der jeweiligen Anlage mit Fundament, Stahlbau, Container und Klimaanlagen sowie die Stromversorgung, aber keine Antennen, Mobilfunk-Signalübertragung, Funk-Antennen und Antennen-Zuleitungen. Im Rahmen dieser Abspaltung werden insgesamt etwa 150 Mitarbeiter - davon 50 in Österreich - in das neue Unternehmen wechseln. Dies geschehe unter Wahrung ihrer bisherigen Rechte, wie es aus involvierten Kreisen hieß. Mit dem Schritt der Abspaltung folge man internationalen Beispielen, so die ÖBAG. Man erhofft sich durch die Trennung, dass auch Konkurrenten der Telekom Austria die Sendemast-Infrastruktur in Österreich und in Osteuropa nützen.