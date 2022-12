A1 Telekom Austria-Personal will am 8. Dezember streiken

Die Kollektivvertragsverhandlungen erweisen sich auch bei A1 Telekom Austria als ĂŒberaus zĂ€h: Da die Verhandlungen offensichtlich ins Stocken geraten sind, hat die Gewerkschaft fĂŒr Mittwoch, den 8. Dezember, einen bundesweiten Streik angesetzt, informierte der Betriebsrat die rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dabei informierte Betriebsrat Werner Luksch die Kollegen, dass "es beim heutigen HR Update fĂŒr A1 Leaders zu einer `unschönen ́ Diskussion bzw. keinem wertschĂ€tzenden "MITEINANDER" mit CEO Marcus Grausam gekommen" sei.

Weitere GesprÀchstermine

Konzernsprecher Michael Höfler sieht die Situation derzeit gelassen: "Es gibt nĂ€chste Woche noch GesprĂ€chstermine. Ich bin optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen wird." Der nĂ€chste Verhandlungstermin wurde fĂŒr Dienstag, 6. Dezember, anberaumt. Die Folgen eines möglichen Streiks seien derzeit kein Thema. Wenn, dann wĂŒrden dies Kunden am ehesten in den A1 Shops - sofern am Feiertag geöffnet - oder bei der Servicehotline merken. FĂŒr die sicherheitskritische Infrastruktur gebe es ein Streikverbot. Was alles darunter fĂ€llt, ist allerdings nicht ganz klar.

Forderung von 9,6 Prozent Lohnplus

Mit folgenden Forderungen gehen die Arbeitnehmervertreter in die Verhandlungen: Sie verlangen eine Erhöhung um 9,6 Prozent bei den KV- und Ist-Löhnen, sowie bei den BeamtengehĂ€ltern und Zulagen, erklĂ€rte A1-Betriebsrat Luksch gegenĂŒber der APA. DarĂŒber hinaus sollen die Lehrlingseinkommen um 200 Euro pro Lehrjahr hinaufgesetzt, aber auch die Zahl der Lehrlinge erhöht werden. Die Erhöhung der Rufbereitschaftspauschale ist ein weiterer Punkt auf dem Forderungskatalog, so Luksch. Weiters wolle der Betriebsrat die FortfĂŒhrung der TreueprĂ€mie durchsetzen. Zudem solle es fĂŒr Beamte zwei Ernennungstermine geben. Und Leiharbeiter sollen nach 5 Jahren von A1 Telekom ĂŒbernommen werden.

Aktuell gibt es keine einheitlichen KollektivvertrĂ€ge fĂŒr die Telekom-Branche, deshalb verhandeln die BetriebsrĂ€te selber. KĂŒnftig, so Luksch, sollen die Kollektivvertragsverhandlungen fĂŒr die gesamte Branche abgewickelt werden. Die ĂŒbrigen Telekombetreiber kommen auf ca 3.500 bis 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.