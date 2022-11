Betriebsversammlungen bei A1 Telekom am Dienstag

Nach dem Scheitern der fünften Runde der Kollektivvertragsverhandlungen bei der A1 Telekom Austria ruft die Gewerkschaft am Dienstag, Vormittag, zu mehrstündigen Betriebsversammlungen in ganz Österreich auf. Der Vorstand des teilstaatlichen Unternehmens habe auch heute "kein annehmbares Angebot" gelegt, teilte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF), Werner Luksch, am Abend mit.

„Leider ist der A1 Telekom Vorstand nicht bereit, die Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen mit einer nachhaltigen Erhöhung ihrer Gehälter zu honorieren. Bei den morgigen Betriebsversammlungen werden wir uns die Rückmeldung von der Belegschaft holen, was diese von dem bisherigen Vorgehen des Vorstandes hält", so Luksch in einer Aussendung.

Ein Antrag auf Streikfreigabe beim ÖGB wurde bereits eingebracht. Gefordert wird ein Gehaltsplus von 10,6 Prozent.

Von der Arbeitgeberseite gab es zunächst keine Stellungnahme.