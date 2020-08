Teilzeit nach Langzeitkrankenstand stark gefragt

Bisher wurde die geförderte Teilzeit nach Langzeitkrankenstand vor allem von größeren Unternehmen in Anspruch genommen. Die Arbeitsministerin will das Förderinstrument nun bei kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) bekannter machen. In der Wiedereingliederungszeit hätten die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit im Schnitt um 41 Prozent reduziert, 54 Prozent aller Antragsteller seien Frauen gewesen, geht aus dem Evaluierungsbericht hervor. Die Personen waren in der Regel zwischen 45 und 54 Jahre. Sechs Monate nach Ende der geförderten Teilzeit hätten noch knapp 90 Prozent weiterhin gearbeitet.

Modellfall Erste Bank

Bevor die geförderte Wiedereingliederungsteilzeit Mitte 2017 eingeführt wurde, hatte die Erste Bank im Jahr 2013 für ihre Mitarbeiter nach Langzeitkrankenstand bereits ein Teilzeitmodell geschaffen und das volle Gehalt weiterbezahlt. Die Wiedereingliederungsteilzeit sei wichtig, weil die Langzeiterkrankung nach Ende des Krankenstandstands oftmals nicht komplett verschwinde, sagte die Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG, Eva Höltl.