Krankenstand: Was ein Chef tun darf und was der Mitarbeiter beachten muss

Das Thema Krankenstand betrifft

jeden hin und wieder, der einen Job hat.

Trotzdem wissen viele nicht, was der Chef

während einem Krankenstand tun darf

und was nicht.



Was darf der Chef von einem

Mitarbeiter im Krankenstand verlangen?



Der Chef kann eine Arzt-Bestätigung

vom Mitarbeiter verlangen.

Laut dem Gesetz kann der Chef die

Arzt-Bestätigung auch schon

nach einem Tag verlangen.



Der Mitarbeiter muss dem Chef auch sagen,

wie lange er voraussichtlich krank sein wird.

Der Chef darf aber nicht fragen, was genau der

Mitarbeiter für eine Krankheit hat.



Der Mitarbeiter darf, je nach Krankheit,

auch rausgehen im Krankenstand.

Wichtig dabei ist, dass man alles tut um

so schnell wie möglich wieder gesund zu werden.



Muss ich während dem Krankenstand erreichbar sein?



Man muss nicht für den Chef erreichbar sein.

Während dem Krankenstand gelten die

Arbeitspflichten für den Mitarbeiter nämlich nicht.

Es gibt aber eine Ausnahme:

Wenn man ist die einzige Person,

mit einer Information ist, die einen Schaden

in der Firma verhindern kann.

Dann sollte man schon für Notfälle

für die Firma erreichbar sein.