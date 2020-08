Kurzarbeit: "So kulant wie möglich, so streng wie nötig"

Branchen, die besonders akkurat oder besonders unsauber abrechnen, will das Ministerium nicht nennen. „Es gibt diesbezüglich keine ‚schwarzen‘ Branchen, aber immer wieder Hinweise, dass Arbeitszeitaufzeichnungen nachträglich manipuliert werden, um die Abrechnungsmodalitäten zu ‚optimieren’.“ Zu Beginn der Kontrollen während des Lockdowns sei in einigen Branchen wie im Bau/Baunebengewerbe vermehrt Schwarzarbeit festgestellt worden. Dabei sei Kurzarbeit gemeldet und entweder die volle Stundenanzahl weitergearbeitet oder es seien andere Arbeitnehmer illegal beschäftigt worden. Bei einer oberösterreichischen Metallbaufirma habe ein nicht angemeldeter Dienstnehmer angeblich „ehrenamtlich“ gearbeitet, so das Ministerium. Auf einer Wiener Großbaustelle stieß die Finanzpolizei gleich auf 14 nicht angemeldete Dienstnehmer, die vor der Krise dort gemeldet waren – und während der Krise schwarz gearbeitet haben.