Tarife in Bewegung: Wie man Roaming-Kosten sparen kann

Damit will sich die Österreich-Tochter der Deutschen Telekom auch den zahlreichen internationalen E-SIM-Anbietern preislich annähern, die in den vergangenen Jahren beim Roaming in Drittstaaten die Tarife für Zusatzpakete der heimischen Mobilfunker teils deutlich unterboten haben.

Der zweitgrößte Anbieter Magenta bietet ab Dienstag in 50 Ländern außerhalb der EU, darunter die Balkan-Länder, die Türkei und Thailand, Datenpakete ab 5 Euro für ein Gigabyte an.

Der heimische Marktführer A1 sprang mit Red Bull Mobile Data ebenfalls bereits auf den E-SIM-Zug auf und bietet in der App der Marke das Gigabyte Daten in über 100 Ländern zu Preisen zwischen 2 und 15 Euro an.

Auch Drei hat über sein über digitale SIM-Karten funktionierendes Mobilfunkabo Up3 günstige Datenpakete für beliebte Reiseländer im Portfolio. 1 GB Daten in der Türkei gibt es etwa um 3,5 Euro.

Horrorechnungen gehören der Vergangenheit an

In der EU selbst hat die seit 2017 geltende EU-Roaming-Regelung („Roam like at home“) Mehrkosten für das Telefonieren und Surfen im EU-Ausland weitgehend obsolet gemacht. Beschwerden über unliebsame Überraschungen beim Roaming in der EU seien in den vergangenen Jahren so gut wie ausgeblieben, sagt AK-Konsumentenschützerin Daniela Zimmer.