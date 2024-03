Drei zu Mobilfunk-Preissteigerungen: Geben Kosten nicht voll weiter

Drei -Chef Rudolf Schrefl verwies am Donnerstag auf gestiegene Kosten. Aber auch darauf, dass die Preise für Kommunikation und Mobilfunk im Gegensatz zu anderen Bereichen, in denen es Preissteigerungen von bis zu 20 Prozent gab, in den vergangenen Jahren um 7 Prozent gesunken seien. "Wir haben zur Entlastung der Haushalte beigetragen", sagte Schrefl bei der Präsentation des Jahresergebnisses des Mobilfunkanbieters.

"Kosten steigen"

"Auch unsere Kosten steigen, wir geben sie aber im geringen Ausmaß an Konsumenten weiter", so Schrefl. Im Gegensatz zu Diskontmarken, die auf solche Klauseln verzichten, investiere man Miliardenbeträge in die Infrastruktur und habe auch ein dichtes Netz an Shops, Dienstleistungen und Sercivecentern, so der Drei-Chef. Die steigenden Kosten würde man auch aus Umsatzsteigerungen finanzieren.

Darauf, dass die Kosten für telefonieren und surfen in den vergangenen Jahren vor allem wegen höherer Datenvolumen, generell billiger wurden, verwies bereits am Mittwoch auch die Arbeiterkammer (AK). Die Preise für die günstigsten Vertragstarife liegen aber bei den drei großen Anbietern - A1, Magenta und Drei - häufig um rund ein Drittel über den günstigsten Vertragstarifen von vor vier Jahren, so die AK.