Strompreisbremse fällt bald weg: Zeit, den Vertrag zu prüfen

Am Montag hat die Österreichische Energieagentur den neuesten Energiepreisindex vorgestellt. Gegenüber dem September 2023 sind die Preise für Treibstoffe, Heizöl, Erdgas, Brennholz, Pellets und Fernwärme drastisch gesunken. Der Preis für Strom hingegen ist um 5,9 Prozent gestiegen. Auf Haushalte hat das in den meisten Fällen - außer bei Floater-Tarifen - keine unmittelbare Auswirkung. Durch die Strompreisbremse ist man in Österreich von den Entwicklungen am Strommarkt ohnehin ziemlich entkoppelt - aber nicht mehr lange.