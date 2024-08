Strom- und Gaskunden können viel sparen, wechseln aber nicht

Man könne von "monoplartigen Größenordnungen" sprechen, sagte die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde, Natalie Harsdorf, am Dienstag bei der Präsentation des zweiten Zwischenberichts der Taskforce Energie, den die BWB gemeinsam mit der Regulierungsbehörde E-Control erstellte. Bei Gas und Strom würden die Landesenergieversorger mit Marktanteilen von 70 Prozent in Niederösterreich bis 97 Prozent in Vorarlberg dominieren, so Harsdorf.