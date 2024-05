Energieversorger müssen künftig hohe Preise rechtfertigen

Die Verbraucherpreise von Haushaltsenergie sind im Zuge der Energiekrise europaweit gestiegen und inzwischen wieder rückläufig. In Österreich haben sich sowohl Anstieg als auch Rückgang der Großhandelspreise bei den meisten Kundinnen und Kunden erst verzögert ausgewirkt. Das liegt daran, dass die Tarife bei den in in Österreich üblichen Verträge im Nachhinein an die Großhandelspreise angepasst werden.