Warum die Netzgebühren bei Strom und Gas steigen

Beim Strom entstehen zusätzliche Kosten durch die Anforderungen der Energiewende. So müssen etwa durch den Boom bei Photovoltaik und den Ausbau der Windkraft mehr Stromproduzenten ins Netz einspeisen können. Nach Schätzung der Branchenvertretung Oesterreichs Energie summieren sich die bis 2030 notwendigen Investitionen in Verteiler- und Hochspannungsnetze auf 30 Milliarden Euro. Beim Gasnetz sind laut E-Control Investitionen in die Sicherheit notwendig.

Massive regionale Unterschiede

Für einen durchschnittlichen österreichischen Haushalt sollte das monatliche Mehrkosten von 2,7 Euro bei Strom und 0,9 Euro bei Gas ausmachen, es gibt aber massive regionale Unterschiede, welche Kosten die Netzbetreiber bei der Regulierungsbehörde E-Control geltend machen können. Sowohl der Zustand der Netze, als auch die Anforderungen unterscheiden sich. So sind die Gas-Netztarife in Vorarlberg durchschnittlich um 19 Prozent gestiegen, in Wien um 16, in Tirol um 13 und in Salzburg um 2 Prozent. In den anderen Bundesländern wurden die Tarife hingegen gesenkt.