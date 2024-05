Wien Energie senkt nach Rekordgewinn die Preise

"Wien Energie investiert jeden Euro in den besten Kundinnen- und Kundenpreis, in die Unabhängigkeit von russischem Gas und in erneuerbare Energien", sagte Michael Strebl , der Vorsitzende der Geschäftsführung, bei der Präsentation der Zahlen am Freitag.

Bis 2029 will das Unternehmen insgesamt 2,6 Milliarden Euro investieren, davon eine Milliarde in die Erneuerbaren-Erzeugung, 800 Millionen in Kreislaufwirtschaft und die Erzeugung erneuerbarer Wärmegewinnung, 320 Millionen in die Versorgungssicherheit, inklusive der Abkehr von russischem Gas, 260 Millionen in den Ausbau von Fernwärme und Fernkälte sowie 260 Millionen Euro in Digitalisierung, Innovationen und E-Mobilität.

Preissenkungen

Für die Kundinnen und Kunden gibt es ab Juli eine Preissenkung. Aufgrund der automatischen Anpassung der an den Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) gekoppelten Tarife sollen die Preise um etwa 55 Prozent niedriger ausfallen. Eine Kilowattstunde (kWh) Strom soll dann 14,9 Cent kosten (exkl. Umsatzsteuer) Das betrifft etwa die Hälfte der Abnehmer.

Für die andere Hälfte, die sich im vergangenen Jahr auf eine einjährige Bindung eingelassen hat, habe Wien Energie diese Senkung bereits weitgehend vorweggenommen, sagte Strebl. Ihre Tarife fallen um etwa 6 Prozent auf ebenfalls 14,9 kWh. Beim Gas beträgt der Preisnachlass 22 bzw. 9,5 Prozent auf 5,7 Cent pro kWh.