Die Welt braucht 80 Millionen Kilometer neue Stromnetze

Dabei kann auch die Digitalisierung helfen, weil "intelligente Stromnetze" resilienter und flexibler sind. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass Stromnetze oft deutlich länger in Planung und Umsetzung dauern als etwa neue Ökostromanlagen. In Österreich wird der Netzausbau auch immer wieder durch den Widerstand von Anrainern und Bürgerinitiative gebremst. Aktuell ist etwa der Bau einer Hochspannungsleitung in Oberösterreich umstritten.

Bleibt der Netzausbau hinter den Anforderungen zurück, führt das zu höheren CO2-Emissionen - das 1,5-Grad-Ziel könnte dann nicht eingehalten werden, warnt die IEA. Regierungen müssen den Netzausbau deswegen unterstützen bzw. mit entsprechenden legalen Rahmenbedingungen ermöglichen.